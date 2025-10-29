Gece saatlerinde Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan trafoda, yağış nedeniyle arıza meydana geldi. Meydana gelen arıza sebebiyle İnönü Caddesi’nin bir bölümü, Fen Lisesi Caddesi ve okullar bölgesi, Aşağı Sanayi Sitesi, Tarım Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi ve Akken TOKİ bölgesinde ev, iş yerleri ve sokak aydınlatmalarında elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisi esnasında Aşağı Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde, otomatik kapının açılmaması nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kesintinin meydana geldiği bölgelere uzun süre akım verilemezken, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürüyor.