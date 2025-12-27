A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet’in verdiği bilgiye göre; Merkez İlçe Teşkilatının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç’ın oluruyla ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle, Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Algır atandı.

Merkez İlçeye yeni atama nedeniyle parti binasında İl Başkanı Nurullah Müstet, ilçe başkanları ve parti yöneticilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Nurullah Müstet, “İl Başkanı olarak, Mehmet Başkanımıza güvenim tamdır. Kendisinin; bilgi birikimi, kararlı duruşu ve teşkilatçılık tecrübesiyle Merkez İlçemizde partimizi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm ilçe başkanlarımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza ve aynı hedefe kilitlenmiş şekilde Çorum’umuza hizmet etmek için canla başla çalışacağız. Teşkilatlarımız arasındaki uyum ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirerek; milletimizin beklentilerine cevap veren, sahada olan, çözüm üreten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu görevlendirmenin Merkez İlçemize, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yolumuzu açık etsin” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi