Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde’de ikamet eden Hayriye Ergül'ün, rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadını yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine, Ergül polis ekipleri yardımı ile huzurevine yerleştirildi.

Çorum’da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK