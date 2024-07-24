Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yeni ekibine başarı dileklerini ileterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Civan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Vali Dağlı’ya teşekkür ederek, gençlik çalışmalarında daha fazla iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi