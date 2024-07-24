Basının vatandaşın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan önemli bir denetim ve yayın organı olduğu vurgulayan Çetin Başaranhıncal ve Erol Karadaş, basının güçlü olmasının kamuoyunun istek ve taleplerini doğru yansıtması ve ifade özgürlüğünün temini için büyük önem taşıdığını belirtti.

Özgür bir basının halkın sesini duyurmadaki rolünün bilincinde olduklarını ve basın mensuplarının her koşulda bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken ortamın sağlanması gerektiğine inandıklarını ifade eden Başaranhıncal ve Karadaş mesajlarında şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan basın mensuplarımızın, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini büyük bir titizlikle yerine getirdikleri aşikârdır. Basın, demokrasimizin temel taşlarından biri olup, halkımızın bilgi edinme hakkının en önemli aracıdır.

Bu anlamlı günde, tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmadan çalışan, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkını savunan tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”

Editör: Haber Merkezi