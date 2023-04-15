Çiftçi, Çorum Valiliği’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Çorum FK’nın verdiği şampiyonluk ve 1.Lig’e çıkma mücadelesini yürekten destekliyoruz” ifadelerini kullanırken, kırmızı-siyahlı takımın 1.Lig’e hak ettiğini dile getirdi.

Vali Çiftçi’nin açıklaması şöyle: “Anadolu’muzun lokomotif ve üretken şehirlerinden Çorum’umuzun profesyonel futbol takımı Çorum FK’nın verdiği şampiyonluk ve 1.Lig’e çıkma mücadelesini yürekten destekliyoruz.

Çorum FK’nın 1.Lig’e çıkacağına ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da barışın, kardeşliğin şehri Çorum’umuza ve Çorum’un değerlerine desteğimiz her daim sürecektir.

Çorum FK 1.Lig’i hak ediyor” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)