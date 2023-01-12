Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ilk ziyaretlerini ilimizin yetiştirdiği önemli ozanlardan, söz ustası Aşık Rifat Kurtoğlu ve annesi Sevim Kurtoğlu’na yaptı. Çiftçi ve Aşgın, yazdığı şiirlerle insanlığa mesajlar ve öğütler veren Rıfat Kurtoğlu’na ve Sevim Kurtoğlu’na hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ayrıca Kale Mahallesi’nde ikamet eden 107 yaşındaki Döne Özyıldız’ı evinde ziyaret etti. “Güngörmüşler başımızın tacı” diyen Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, yaşlı kadınla sohbet ederek hem halini hatrını hem de bir isteği olup olmadığını sorarak hayır duasını aldı.

Valimiz Mustafa Çiftçi ve Başkan Aşgın ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi önceki başkanlarından Aydın Hoşbaş’a vefat eden kayınvalidesi için taziye ziyaretinde de bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

