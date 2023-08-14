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Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii Yaz Kurs’an Kursu’nun kapanış programına katılarak çocuklarla biraraya geldi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ve cami görevlilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte Yaz Kur’an Kursu’nu bitiren öğrencilerle buluşan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın hem onlarla sohbet etti hem de tebrik etti. Minik çocukların hünerlerini sergilediği etkinlikte Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın çocuklara hediyeler verdi. Çocuklara ayrıca dondurma ikram edildi.