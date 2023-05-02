Toplantıda, birliğin faaliyetleri ve köylerde gerçekleştirilen hizmetler değerlendirildi. Köylerdeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için alınacak önlemler de masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, birliğin çalışmalarını takdirle karşıladığını ve köylerdeki hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)