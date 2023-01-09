Mülki idare amirlerin şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inançla çalıştığını, devleti temsil ederken sadece devletin gücünü, varlığını, otoritesini değil şefkat ve merhametini de temsil ettiğini vurgulayan Vali Çiftçi; “İdareciler, hizmetkârı olduğu milletinin talep ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit ederek ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulu’nda kabul edilen 10 Ocak İdareciler Günü, Mülki İdare Amirlerimiz açısından meslek camiasında bir nevi dayanışma, hatırlanma, sorunların dile getirilmesi ve mesleki misyonun diri tutulması adına anlamlı bir gündür” dedi.

Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyetin mülki idare amerlerinde olduğunu, geçmişten günümüze kendilerine verilen devleti temsil etme pâyesinin farkında olarak insanımıza dokunan, karşılık bulan, kıymetli ve unutulmayacak çok önemli hizmetlere imza attığını da belirten Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi. “ Bugün de “Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur.” düsturuyla devlet geleneğinin bilgi, tecrübe ve birikimini modern yönetim anlayışının gerçekleriyle birleştirerek hizmetlerini sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen Şeyh Edebali’nin tavsiyesini yüreğinde hisseden, gece gündüz demeden necip milletimizin hizmetinde olan tüm Mülki İdare Amirlerimizin günlerini tebrik ediyor, mensuplarımıza hayırlı çalışmalarında başarılar temenni ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

