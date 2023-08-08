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Vali Mustafa Çiftçi, kurs inşaatının yapım süreci hakkında İl Müftüsü Muharrem Biçer’den bilgi aldı.

Müftü Biçer, konu ile ilgili olarak şunları aktardı: “Geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalara başlanan Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursumuz toplam 5 kattan oluşacak olup şuan zemin kat çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede kaba inşaatı tamamlanacaktır. 1000 metrekare kapalı alana sahip olan kursumuz, 16 sınıf ve 160 yatak kapasitelidir. Ayrıca bina içerisinde konferans salonu, mescit, yemekhane, kantin gibi bölümler yer alacaktır.

Kurs inşaatımız gayet hızla ilerliyor. İnşallah hayırsever Çorum halkının da destekleriyle kursumuzu en kısa sürede tamamlayarak Çorum’a yakışır bir eser ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını en güzel şekilde kabul buyursun.”

Ziyarette, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk te hazır bulundu.