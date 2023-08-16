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Çorum’da yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile Erzurum’a atanan Vali Çiftçi veda ziyaretleri kapsamında Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile görüşerek veda eden Vali Çiftçi çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Aşgın, Öztürk ve Başaranhıncal da Çorumlulara hizmetleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi. Ziyaretler kapsamında Vali Çiftçi’ye çeşitli veda hediyeleri de takdim edildi.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşmda: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Erzurum Valisi olarak atanan Valimiz Mustafa Çiftçi'yi Belediyemizde misafir ettik. Yaklaşık 5 yıllık görev süresi zarfında şehrimize gecesini, gündüzünü veren Valimize Çorumlular adına şükranlarımı sunuyor; yeni görev yerinde kendilerine başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.