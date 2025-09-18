Vali Çalgan, ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bölgede sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Toplam 4.192 metrekare kapalı alana sahip modern sağlık kompleksinde; aile hekimliği, psikolojik danışmanlık, beslenme ve fiziksel aktivite, çocuk gelişimi, sigara bırakma, gebe sınıfı, ağız ve diş sağlığı gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet veriliyor. Ayrıca üreme sağlığı eğitimleri ve kanser taramaları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, “Devletimiz, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için önemli yatırımlar yapmaktadır. Bizim için en önemli husus, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın memnuniyetidir.” dedi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ