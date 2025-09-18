Dünyada nadir bulunan Tesla Cybertruck ile elektrikli araçla dünya turuna çıkan Şilili Alan Wurman ve Norveçli Eivind Gronning, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 80 ülke gezmeyi hedefliyor. Türkiye'ye gelen gezginlerin ilk durağı İstanbul Havalimanı civarındaki Arnavutköy oldu.

Ocak ayında ABD'den yola çıkan ikili, Tesla Cybertruck ile Güney Amerika ve Avrupa kıtalarını geçtikten sonra Türkiye'ye ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "elektrikli araçla en çok ülke gezen kişiler" unvanını almak için yola çıkan gezginler, şu ana kadar 43 ülke gezerek mevcut rekoru geride bıraktı.

Yolculuk planlarını anlatan Alan Wurman, "Amacımız elektrikli araçla mümkün olduğunca çok ülke gezmek ve Guinness rekorunu kırmak. ABD'den başladık, Güney Amerika'yı geçtik, Avrupa'yı dolaştık. Şimdi Türkiye'deyiz. İlk durağımız İstanbul Havalimanı civarında merak ettiğimiz Arnavutköy oldu. Bundan sonra Ankara, Nevşehir, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Erzurum'a gideceğiz. Planlarımıza göre Doğubeyazıt'tan İran'a geçiş yapacağız" dedi.

Norveçli Eivind Gronning ise, "Şu an zaten mevcut rekoru kırmış durumdayız ama hedefimiz 80 ülkeyi tamamlamak. Türkiye bizim 43. ülkemiz oldu. Önümüzdeki yıl yolculuğumuzu tamamlayıp Guinness'e başvuracağız" diye konuştu.

Tesla Cybertruck'ın yolculukta kendilerine büyük avantaj sağladığını söyleyen gezginler, gittikleri yerlerde insanların araca yoğun ilgi gösterdiğini, bu sayede farklı kültürlerden insanlarla kolayca tanışabildiklerini ifade etti. İkilinin dünya turu sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Öte yandan İstanbul'daki turlarında vatandaşlar tarafından ilgi gören gezginlere Türkiye'nin futbol kulübü olan Beşiktaş atkısı hediye edildi ve Türk Yemekleri ikram edildi.

Muhabir: İHA AJANS