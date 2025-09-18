Dünya Oto Radyatörcüler Birliği (NARSA) Başkanı Corey Roppel ve beraberindeki 11 ülkeden 25 kişilik radyatör sanayicileri heyeti, Yetsan Oto Radyatör’ün Çorum tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yetsan Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Yetik, NARSA heyetini firmalarında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Karşılıklı olarak teknoloji ve üretim alanlarında nasıl daha yakın iş birlikleri geliştirebileceğimizi değerlendirdik. Yakın zamanda biz de Yetsan ailesi olarak NARSA’yı ziyaret etmeyi ve ortak projeler ile anlaşmalara imza atmayı planlıyoruz” dedi.

ABD, Kanada, İzlanda, Arjantin ve Meksika gibi birçok ülkeden sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı NARSA heyeti, Yetsan’ın misafirperverliğinden ve üretim kapasitesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Gerçekleştirilen bu ziyaretin hem Çorum’a hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK