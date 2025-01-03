Çorum Valisi Ali Çalgan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Ali Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek kutladı.

Ziyaret sırasında, Vali Çalgan, Başkan Eroğlu'na ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Vali Çalgan, veterinerlik mesleğinin önemine ve ülke genelindeki sağlık sistemine katkılarına dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaların önemini vurguladı.

Ali Eroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Çorum’un veterinerlik alanındaki katkılarına teşekkür etti ve birlikte daha iyi bir sağlık ortamı için işbirliği yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ziyaret, samimi bir atmosferde sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ