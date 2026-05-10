Vali Ali Çalgan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımının önemine vurgu yaptı. Engelliler Haftası’nın, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Çalgan, toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Toplumun yardımlaşma, dayanışma ve merhamet gibi köklü değerlerle şekillendiğini belirten Vali Çalgan, bu değerlerin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmada rehber olması gerektiğini dile getirdi. Çalgan, “Gerçek engel; fiziki sınırlılıklardan çok, zihinlerdeki önyargılar ve duyarsızlıktır” ifadeleriyle toplumsal bakış açısının önemine işaret etti.

Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Çalgan, bu sürecin sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini kaydederek, herkesin hayatın her anında empati kurması, destek olması ve fırsat eşitliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Devletin bu alandaki çalışmalarının her geçen gün arttığını ifade eden Çalgan, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli adımlar atıldığını söyledib Çalgan, kalıcı bir toplumsal dönüşüm için bireysel duyarlılığın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Vali Çalgan, Engelliler Haftası’nın toplumsal birlik ve farkındalık duygularını güçlendirmesini temenni ederek, sevgi, saygı ve anlayışın hâkim olduğu bir toplum dileğinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK