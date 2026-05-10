Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Program kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Antalyalı, IPARD Programı çerçevesinde bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca IPARD III Programı’nın bölgeye sağlayacağı katkılar ele alındı.

Ziyarette TKDK İç Denetim Koordinatörü Kübra Çekiç ile TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer de yer aldı. Antalyalı, daha sonra TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında İl Koordinatörü Yalvaçer’den detaylı brifing aldı.

İl Koordinatörlüğü personeliyle de bir araya gelen Antalyalı, Çorum’da IPARD destekleriyle hayata geçirilen yatırımların, ilin tarımsal üretim gücünü artırdığına dikkat çekti. Kırsal kalkınmaya katkı sunmak adına özveriyle çalışan personele teşekkür eden Antalyalı, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret programı kapsamında Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile de görüşen Antalyalı, IPARD desteklerinden yararlanan projeleri yerinde incelemeyi ihmal etmedi. Bu çerçevede Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret eden Antalyalı, ayrıca tıbbi ve aromatik bitki işleme alanında faaliyet gösteren bir girişimcinin tesisinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR