Ziyarette, Borsa Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikte satış seansına katılan Vali Çalgan, borsa esnafına bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ardından laboratuvarları gezen Vali Çalgan, yapılan analizler ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ticaret Borsalarının çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi, ürünlerin değerinde pazarlanabilmesi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Çalgan, kayıt dışılığın önlenmesiyle birlikte tarımsal ekonominin güçlenmesine de ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Borsacılık sistemine emek veren tüm çiftçileri, üreticileri ve borsa yöneticilerini kutlayan Çalgan, “Ülkemizin tarımına ve ekonomisine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR