Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ve beraberindeki heyet, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle geliştirilen “Yaş Mama Üretimi” projesi kapsamında Danimarka’ya gitti. Ziyarette, yaş mama tesisinin kurulmasına yönelik detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

Projenin Türkiye distribütörlüğü ve teknik servis sorumluluğunu üstlenen Alba firmasının temsilcileri ile birlikte, Danimarka’nın Slagelse şehrinde bulunan Scansteel Foodtech tesisinde, yaş mama üretiminde kullanılacak makine ve sistemleri yerinde inceledi.

Çorum Belediyesi’nin Halk Et Kombinası kampüsü içerisinde kurulması planlanan “Hulk Mama” yaş mama üretim tesisi için tedarik edilecek makineler, Scansteel Foodtech tesislerinde detaylı şekilde incelendi. Firma yetkilileri, teknik konularda heyete sunum yaptı.

OKA DESTEĞİYLE 37 MİLYON TL’LİK PROJE

Yaklaşık maliyeti 37.4 milyon TL olan projenin 16.4 milyon TL’si OKA tarafından karşılanırken, kalan kısmı ismi Çorum Belediyesi bütçesinden finanse edilecek.

Tesis, Türkiye’deki hayvan barınaklarının mama ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor.

Muhabir: SELDA FINDIK