Gülhan Tükengün ile merhum İsmail Tükengün’ün oğlu, Balıkesir Edremit’te yaşayan emekli öğretmen Ali Tükengün, Almanya’da yaşayan Şevket ve Levent ile Danimarka’da yaşayan Gülhayat ve Ufuk’un kardeşleri, İsmail ve Seçkin’in babaları olan Hakan Tükengün, rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.

30 yıldır Danimarka’da yaşayan Hakan Tükengün’ün genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi