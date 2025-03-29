Vali Ali Çalgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Vali Çalgan, Ramazan ayı boyunca güçlenen toplumsal bağların bayramla birlikte daha da pekişmesini temenni etti.

Vali Ali Çalgan mesajında, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini tüm vatandaşlarla birlikte yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Birlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön planda olduğu özel zamanlardır. Maneviyat dolu Ramazan ayı boyunca sabır, şükür, yardımlaşma ve dayanışma gibi yüce değerlerle güçlenen toplumsal bağlarımız, bayramın bereketiyle taçlanmaktadır.”

Vali Çalgan, Ramazan ayında öne çıkan hoşgörü ve paylaşma duygularının, bayram süresince tüm ülkeye yayılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Ramazan ayı boyunca yaşadığımız hoşgörü ve dayanışma duygularının, bayram günlerinde sevgi, saygı ve kardeşlikle güçlenerek tüm yurdumuza yayılmasını temenni ediyorum. Bu bayramın, kırgınlıkları geride bıraktığımız, gönül kapılarını herkese açtığımız bir bayram olmasını diliyorum.”

TRAFİK UYARISI

Vali Çalgan, bayram süresince alınan güvenlik tedbirlerine de dikkat çekti. Özellikle artan trafik yoğunluğuna karşı sürücülere uyarıda bulundu: “Bayram boyunca ilimiz genelinde vatandaşlarımızın huzur içinde bayram geçirmesi amacıyla tüm ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Ancak her bayramda yaşanan trafik yoğunluğu, ne yazık ki kazalara da yol açabiliyor. Sürücülerimizin trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini rica ediyor, hiçbir vatandaşımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum.”

Mesajının sonunda şehitler ve gaziler için de özel bir parantez açan Vali Çalgan, şu ifadelere yer verdi: “Bu müstesna günleri huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan, vatanımızın bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Editör: Haber Merkezi