Köy Muhtarı Mehmet Dalyan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ali Çalgan, köyün ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Abdalata Köyü İlkokulu, tarihi Abdalata Camii ve Türbesi’nde incelemelerde bulunan Vali Çalgan, köyün tarihi ve kültürel değerleri hakkında da bilgi edindi.

Vali Çalgan, 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Şahin’in köyde bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehit ailesine ve köy halkına başsağlığı dileklerini ileten Çalgan, “Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK