Büyük İncesu Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenlikte yediden yetmişe herkes bir araya geldi. Şenlik için günler öncesinden el birliğiyle hazırlıklar yapıldı. Davetler edildi, köyün mesire alanında şenlik alanı hazırlandı, keşkekler pişirildi, ses sistemleri kuruldu.

Müzisyen Ömer Yaralı, şenlikte sahne alarak oyun havaları ve halaylar ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Köy sakinlerinin yanı sıra davetlilerin de bir araya geldiği şenliğe yoğun katılım oldu.

Köy Muhtarı Serkan Çağaldoğan, şenliklerinin ikincisini düzenlediklerini ifade ederek, geleneksel hale getireceklerini söyledi. Çağaldoğan, organizasyonda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR