Geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Hacı Ahmet Sezikli’yi yâd eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Sezikli, ilimizin yetiştirdiği kıymetli bir ilim adamı olan babası için duygularını şu cümlelerle ifade etti;

“Âlimin vefatı, âlemin vefatıdır.

Hayatımın en büyük kahramanı, bana bu hayatta güzele dair ne varsa vesile olan, rehberim, babam Ahmet Sezikli’yi Hakk’a uğurladık. Onunla yaşamak yalnızca bir baba-oğul ilişkisi değil; aynı zamanda bir okulda, ömürlük bir mektepte yetişmekti. Babam bir âlimdi. İlmi, edebi, takvası ve dünyanın geçici şatafatına karşı mesafeli duruşu onun hayat düsturuydu. Bize öğrettiği en büyük şey, ilim ve edebin ancak takva ile anlam kazanacağıydı.

Bu zor günümüzde, arayarak, mesaj atarak veya cenaze merasimine iştirak ederek acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, talebelerine ve sevenlerine en kalbi şükranlarımı sunarım. Rabbim, Babam’ın ömrü boyunca işlediği hayırları kabul eylesin, hastalıkları ve sıkıntılarını günahlarına kefaret kılsın. Bana da ona layık bir evlat olmayı nasip etsin.”

