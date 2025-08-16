AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetimi, Çomar Barajı’nda piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. Etkinlik kapsamında halka limonata ikram edilerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları iletildi.

Ziyaretin ardından AK Parti Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri, piknik alanında çevre temizliği gerçekleştirdi. “Çöpünü Al, Doğayı Koru” sloganıyla yapılan etkinlikte, alanda ve çevrede biriken çöpler toplanarak hem doğal güzelliklerin korunmasına hem de çevre bilincinin artmasına katkı sağlandı.

Hem vatandaşlarla güçlü bağlar kurmaya hem de doğa sevgisini artıracak projelere devam edeceklerini belirten Civan bu tür etkinliklerin hem sosyal dayanışmayı hem de çevre duyarlılığını güçlendirdiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi