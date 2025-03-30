İftar programında çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Vali Ali Çalgan, “Hakk’ın emaneti olan siz sevgili çocuklarımızı korumak, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak temel önceliğimizdir. Geleceğimizin umudu siz yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Hepinize sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, çocuklarımızın geleceğine verdikleri önemin altını çizerek, onlarla geçirilen bu anlamlı iftarın büyük bir keyif ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Program, çocuklarla yapılan sıcak sohbetlerin ardından sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ