Şırnak’ta 20 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu”nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Emre Beker'in şehadetinin yıldönümünde İl Müftülüğü tarafından Lalezar Kız Kur'an Kursu’nda iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Naim Çetinkaya, Müftü Şahin Yıldırım, İl Defterdar V. Erkan Ciğer, Müftülük personeli ve şehit ailesi katıldı.

İl Müftüsü Yıldırım, iftar duası ederek programın düzenlenmesinde emeği geçen görevlilerine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi