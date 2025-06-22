Bölgedeki sivil toplum faaliyetleri ve iş birliği konularının ele alındığı ziyarette Metin Akkuş ile birlikte Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve TSTK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Aktaş ile Lider Girişimci İş İnsanları Dernek Başkanı ve TSTK Denetleme Kurulu Başkanı Yasin Akça da yer aldı.

Makamdaki görüşmede, Çorum ve çevresinde yürütülen sivil toplum faaliyetleri ile bölgesel iş birliği imkanları gündeme geldi. Vali Ali Çalgan, ziyaretlerinden dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek, bu tür buluşmaların bölgesel kalkınma ve iş birliğine olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi