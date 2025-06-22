Çorum’un çeşitli bölgelerinde sınav öncesinde yerlerini alan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sınava geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini evde unutan yada ilçelerden gelerek okulu bulamayan öğrenciler için seferber oldu. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler sınav saatine kadar öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Sınavlar süresince okulların çevrelerinde önemleler de alan sürücülerden okul önlerinden geçen korna çalmaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İLÇEDEN GELEN ÖĞRENCİLER

SINAV YERLERİNE YETİŞTİRİLDİ

Çorum’un ilçelerinden sınava girmek için gelen öğrencilerde unutulmadı. Sınava girecek olan öğrencilerden gelen talepler karşısında ilçe terminalinde önlem alan ekipler ilçelerden gelen öğrencileri de sınava gireceği okula yetiştirdi.

Editör: Haber Merkezi