Çorum’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve beraberindeki heyetle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Aşgın “Kadın ve aile ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Çorum ölçeğinde çok az sayıda belediyede olabilecek sayıda 8 tane kadın kültür merkezimiz var, sanat merkezimiz var. 10 binin üzerinde kadını bu merkezlerimizde ağırlayarak, eğitimler veriyor, kurslar düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Aile Vizyonu çerçevesinde biz de Türkiye’nin en özgün aile yaşam merkezini oluşturuyoruz. OKA’nın desteğiyle şehrimizin en güzide mekanı olan Bedesten’de çok güzle bir merkez kuracağız. Ailelerin hep beraber zaman geçirebileceği bir alan oluşturuyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ise “Çorum’da Aile ve Gençlik Fonu’ndan 589 müracaat yapıldı. 284 kişi eğitimlerine devam ediyor, 36 çiftimiz de nikahlarını gerçekleştirdi. Doğum yardımları da hayata geçirildi. Bütün bunların hepsi aile yapımızı güçlendirmek için. Aile varsa devlet vardır.” dedi.

Editör: SELDA FINDIK