Çorum Valisi Ali Çalgan, ilde faaliyet gösteren özel okulların kurucu ve yöneticilerini makamında kabul etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahir Demir de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, özel okulların Çorum’daki eğitim sistemine katkıları, eğitimde kalite, akademik başarı ve öğrencilerin sosyal gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çalgan, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Eğitim bir bütündür. Kamu ve özel tüm kurumların ortak hedefi, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Akademik başarının yanında ahlaki değerler ve sosyal gelişim de son derece önemlidir. Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışmalı, eğitimde kaliteyi daha da yukarıya taşımalıyız.”

Çorum Valisi Çalgan, özel okulların sağladığı katkıların kamu eğitim kurumlarıyla birlikte ilin genel eğitim başarısına önemli destek sunduğunu belirterek, tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

