Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, 2026 yılının umutların yeniden yeşerip büyüdüğü, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir yıl olmasını diledi.

Yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Veli Uysal, 2026 yılının Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yılı olacağını vurguladı. Geride kalan zorlu yılın yükünü omuzlarında taşıyan vatandaşlara seslenen Veli Uysal, “2026 bizim yılımız olacak; adalet, eşitlik ve dayanışmayla dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

2025 yılının acılarla, adaletsiz uygulamalarla, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarla, üreticinin, esnafın, köylünün çilesi ve mücadelesiyle geçtiğinin altını çizen Veli Uysal, “Esnafımızın kepenk kapattığı, emekçimizin geçim derdiyle boğuştuğu, gençlerimizin geleceksizliğe sürüklendiği, kadınlarımızın hak mücadelesinin kesintisiz sürdüğü bu zorlu yılda; halkımızın sesi olmak, hakkını savunmak için gece gündüz çalıştık. Adaletsizliğe karşı meydanları doldurduk. Çünkü biliyoruz ki: Gerçek değişim cesaretle, dayanışmayla ve asla pes etmemekle gelir” ifadesini kullandı.

Veli Uysal, “2026’yı; umutların yeniden filizlendiği, dayanışmanın çelik gibi kenetlendiği, eşitliğin ve adaletin zafer kazandığı bir yıl yapmak elimizde. Çocuklarımızın korkusuzca düşüncesini dile getirdiği, gençlerimizin hayallerine sahip çıktığı, emekçinin alın terinin hakkıyla ödüllendirildiği bir Türkiye için; daha çok birleşeceğiz, daha çok çalışacağız, daha yüksek sesle haykıracağız!” dedi.

“El ele, omuz omuza… Daha güzel günler bizim olacak!” şeklinde açıklamasını sürdüren Veli Uysal, tüm Çorum halkının yeni yılını tebrik etti.

Muhabir: SELDA FINDIK