AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Kaya, mesajında bir yılı geride bırakırken yeni yıla umut ve hedeflerle girildiğini vurguladı.

Milletvekili Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla giriyoruz. Yeni bir yıl, geçmişin muhasebesini yaparak elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birlik, beraberlik ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirme ve geleceğe ilişkin yeni planlar yapma fırsatı sunmaktadır.”

“HİÇBİR BAŞARI KALICI DEĞİLDİR”

Kaya, mesajının devamında çalışmanın sürekliliğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Hiçbir başarı kalıcı değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. Bir yılı bitirip yeni bir yıla girerken, geride kalan yılın muhasebesini yapmalı; yeni yılın plan ve programını hazırlamalıyız.”

Milletvekili Oğuzhan Kaya, mesajını şu temennilerle tamamladı: “2026 yılının milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Çorumlu hemşerilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi