İftar sonrası gençlerle sohbet eden Vali Çalgan, zamanın önemine dikkat çekerek, “Hayat hızla akıp geçiyor. Sizin eğitim gördüğünüz dönem de çok çabuk geçecek. Buradan hayata atılacaksınız. Burada sizin geleceğiniz şekillenecek. Kendinizi her alanda bilgi ve beceri ile donatmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirmelisiniz. Bunu yaptığınız zaman hem anne ve babanızın fedakârlığını, hem devletimizin size yaptığı yatırımı karşılamış olursunuz. Hem de gelecekte kendinize çok iyi bir istikbal inşa etmiş olursunuz” dedi.

Gençlere kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Çalgan, “Bir spor dalıyla ilgilenmenizi, bir enstrüman çalmanızı isterim. Bunlar sizi derslerinizden alıkoyacak aktiviteler değil. Bu etkinlikler sizi daha da motive edecek” diye konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç da katıldı.

Editör: Haber Merkezi