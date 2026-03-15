Mesajında insan hayatını korumanın ve yaşatmanın en kutsal görevlerden biri olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını ifade eden Çıplak, gece gündüz demeden çalışan hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının toplumun en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının her şart altında fedakârca görev yaparak milletin sağlığı için büyük bir gayret ortaya koyduğunu dile getiren Çıplak, insan hayatını her şeyin üzerinde tutan sağlık personelinin kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Çıplak mesajında ayrıca görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, tüm sağlık personeline sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR