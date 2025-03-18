Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'ni gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirterek, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını rahmet, tazim ve hürmetle andı.

Okumuş, mesajında Çanakkale Savaşı’na dair şunları söyledi:

“İngiltere öncülüğündeki Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Yahudi askerleri ve farklı coğrafyalardan getirilen askerlerden oluşan İtilaf kuvvetleri, büyük bir silah gücüyle Çanakkale Boğazı'nı geçip milletimizin varlığını ortadan kaldırmayı hedeflemişlerdir. Ancak Mehmetçik, iman dolu göğsüyle kahramanca siper olmuş ve düşmanı Çanakkale'nin serin sularına gömmüştür.”

Okumuş, Çanakkale Savaşı’nda, sadece Türk askerlerinin değil, Şamlı, Bağdatlı, Halepli ve Gazzeli yiğitlerin de vatan için can verdiğini belirterek, “Çanakkale Savaşı, ümmetin bir arada mücadele ettiği, iman, istiklâl ve onur mücadelesiydi. Anadolu’nun yiğitleriyle birlikte, farklı coğrafyalardan gelen yiğitler de bir hilal uğrunda mücadele etmiş, şehadete ermiştir” dedi.

Çanakkale Savaşı’nın, hak ile batılın, adalet ile zulmün, insanlık ile vahşetin karşı karşıya geldiği bir savaş olduğunu vurgulayan Okumuş, "Çanakkale Zaferi, insanlık onurunun, özgürlük aşkının ve imanın zaferidir. Zulme, yıkıma, kıyıma asla teslim olmadık, olmayacağız. Çanakkale ruhumuz ölmedi, ölmez" şeklinde konuştu.

Okumuş, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılını onur ve gurur içinde idrak ettiklerini belirterek, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın” dizeleriyle yücelttiği kahraman şehit ve gazileri hürmetle andığını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK