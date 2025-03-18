Oğuzhan Kaya, Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin “Yenilmez Armada” denilen dünyanın en güçlü donanmasına, en modern harp silah, araç, gereç ve cephaneyle donatılmış deniz, kara ve hava ordusuna karşı, Türk ulusunun askerlik yeteneğiyle, imanı, cesaret ve azmiyle üstün geldiğini ifade etti.

Kaya, Çanakkale Savaşı’nın Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun en açık göstergesi olduğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir’ sözüyle anımsattı.

Oğuzhan Kaya, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Çanakkale Savaşı’yla Türk Ordusu, Balkan Savaşı’ndan sonra gücünü tekrar yedi düvele göstermiştir. Türk Ulusu, tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de, bütün dünyanın gözü önünde bir yenisini daha ekleyerek eski gücünü ve cengâverliğini koruduğunu göstermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşlemiştir. Türk Ulusu, Çanakkale’de kazanılan zaferle, kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla ıslanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi Milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale Savaşı kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR