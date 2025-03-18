‘Bu olay CHP’li belediyelerde yaşansa belediye başkanı tutuklanırdı’ diyen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz’ı samimiyete davet eden Alar, Yalova, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Kırşehir, Muğla ve Tekirdağ gibi onlarca CHP’li belediyede de aynı usulsüzlükler yapıldığını kaydederek, bunların CHP belediyelerce ört bas edildiğini iddia etti.

Alar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi konuyla ilgili açıklamalar yapan Sayın Solmaz’a, Sayın Tahtasız’a ve Sayın Yılmaz’a soruyorum. Proje usulsüzlüğü yapılan bu CHP’li belediyelerle ilgili de bir açıklamaları olacak mı? Bu CHP’li belediye başkanlarının da tutuklanmalarını talep edebilecekler mi? Yoksa zaten yolsuzluktan tutuklanan İstanbul’daki CHP’li birçok büyük ilçe belediye başkanları gibi CHP’li belediyelerde olan bu olayları normal mi karşılamaktadırlar? Yoksa baltayı taşa vurduklarını anlayıp sessizliğe mi bürünecekler?

Sabah hastanede şov yapıp öğleden sonra İl Sağlık Müdürü’ne teşekkür eden, sabah belediyedeki proje usulsüzlüğünü eleştirip, öğleden sonra Hitit Üniversitesi’ne teşekkür eden Sayın Tahtasız acaba bu çelişkili ve tutarsız tavrını şimdi de sürdürecek mi?

Bizler önceki açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz gibi bu konuda tavrımızı net olarak ortaya koyduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Sırtında yolsuzluk dosyaları ile elinde hançerle liderlerini sırtından bıçaklamak için dolaşanların öncelikle evlerinin içini temizleyip sonra toplumun içine çıkmaları gerekir. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz.”

Editör: HABER MERKEZİ