Çorum Valisi Ali Çalgan, Devlet Su İşleri yöneticileri ile biraraya gelerek ilimizdeki projeleri görüştü.

Vali Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Çalgan son olarak DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve Çorum 54. Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu’nu ağırladı. Çalgan’ı makamında ziyaret eden Yaroğlu ve Gerçekçioğlu görevinde başarı dileklerini iletti.

DSİ yöneticilerini makamında kabul eden Vali Çalgan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette ilimizdeki projelerle ilgili de istişare yapıldı.

Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Yaroğlu ve Gerçekçioğlu’na teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ