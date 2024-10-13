Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve beraberindeki Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi olarak göreve başlayan Vali Ali Çalgan’a kutlama ve tanışma amaçlı ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Çalgan, Diyanet-Sen yöneticilerini ağırladı.

Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal’a teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK