Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye'nin 81 ilinden valilerin bir araya geldiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve iki gün süren Valiler Buluşması'na katıldı.
Toplantının ilk gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilerle bir araya geldi.
İkinci gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve valilerin katılımları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Valiler Buluşması” gerçekleştirildi. 

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Editör: HABER MERKEZİ