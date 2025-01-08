Aşgın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" adlı fotoğrafına oy veren Aşgın, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" adlı fotoğraflarını seçti.

Aşgın, "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını oyladı.

Bu yıl seçkide "Özgür Suriye" başlıklı özel kategori oluşturulmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları söyledi:

"2024 ile ilgili en büyük tesellilerimizden biri, 8 Aralık'ta başlayan ve Suriye'nin önemli bölümünü özgürleştiren hareket ve onun sonrasında orada yaşanan mutluluk. Hüznün 12-13 yıl sonra mutluluğa dönüşmesi, oradaki mücadele, sıkıntılar... Bunun dışında da Suriye halkının özgürleşmesiyle sokaklara, meydanlara çıkmış olması ve büyük bir mutluluk yaşadığına dair çok güzel fotoğraflar vardı."

"SEÇECEĞİMİZ FOTOĞRAFLAR HEP MUTLULUĞUN FOTOĞRAFLARI OLSUN"

AA'nın, "Yılın Kareleri" oylamasını yıllardır yaptığını hatırlatan Aşgın, yüzbinlerce fotoğraf içerisinden seçilen fotoğraflarda büyük emek olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, 2026'da yapılacak oylamada, daha pozitif fotoğrafların yer almasını temenni etti.

"Seçeceğimiz fotoğraflar hep mutluluğun fotoğrafları olsun." diyen Aşgın, "Şimdi 'Özgür Suriye' kategorisi ilave edilmişse, inşallah 'Özgür Filistin' ve 'Özgür Libya' kategorileri, yeryüzünde ne kadar mazlum varsa, tüm mazlum coğrafyalar için özgürlükle başlayan kategoriler sunulur umarım." ifadelerini kullandı.

Editör: AA AJANS