Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kalaycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ÇOSİAD heyeti, ilimizin sanayi potansiyelini daha da ileriye taşımak adına yapılması planlanan yatırımlar hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu ve özel sektör iş birliğinin bölge kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Bölgedeki sanayi yatırımları ve organize sanayi bölgesinin gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyaret sırasında bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler ve işbirliği fırsatları ile ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi