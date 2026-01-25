Vali Ali Çalgan, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş başta olmak üzere yürütülen çalışmalar ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik mevcut uygulamalar ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin başlıkların da gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz da katılarak, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi