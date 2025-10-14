Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Vali Çalgan’a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile kurum personeli eşlik etti. İl Müdürü Aydın, huzurevinde sunulan hizmetler, yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında Vali Çalgan’a kapsamlı bilgiler verdi. Vali Ali Çalgan, huzurevinde kalan yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Ali Çalgan, ziyaretin sonunda yaptığı değerlendirmede, yaşlı vatandaşların bilgi, birikim ve tecrübeleriyle toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurguladı.

