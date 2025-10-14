Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Çölyak Derneği, toplumda çölyak hastalığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı. Protokol ile eğitimler, seminerler ve tıp öğrencilerinin de katılacağı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Çorum'da çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal bilinci güçlendirmek adına Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çölyak Derneği arasında anlamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Genel Sekreter Ahmet Kaya katıldı.

Protokol, çölyak hastalığıyla ilgili çok yönlü bir yol haritası sunuyor. Bu çerçevede, hastalığın doğru tanınması, glütensiz diyetin önemi, hastaların günlük hayatta karşılaştığı zorluklar ve toplumsal destek mekanizmaları gibi konularda çeşitli etkinlikler planlanıyor.

YAĞAN: “TOPLUM İÇİN

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

İmza töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, bu tür üniversite-sivil toplum işbirliklerinin öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılamada kritik bir rol oynadığını ifade etti. Toplumsal faydayı önemsediklerini belirten Prof. Dr. Yağan, “Bu protokol hem çölyaklı bireyler hem de toplum açısından büyük önem taşıyor” dedi.

AZAK: “GENÇLER

BİZE GÜÇ KATACAK”

Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ise Tıp Fakültesi ile kurulan bu ortaklığın, yürüttükleri farkındalık çalışmalarına akademik ve bilimsel bir güç katacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin projelerde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Azak, şunları kaydetti: “Özellikle gençlerin gönüllülük temelinde sürece katılımı ortak projelerimize güç katacak. Fakültemizin derneğimize ve çölyaklılara gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Kıymetli Dekanımız Prof. Dr. Özgür Yağan’a ve emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”

Muhabir: SELDA FINDIK