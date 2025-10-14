Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde, Dünya Palyatif Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, hem merkezde tedavi gören hastalara hem de yakınlarına moral verilmesi ve palyatif bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Programa Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve hastane yönetimi katıldı. Etkinlik kapsamında hasta ziyaretleri gerçekleştirilerek refakatçilerle görüşüldü, talep ve öneriler dinlendi. Ardından, merkezde kalan hasta ve yakınları için ney dinletisi eşliğinde kokteyl programı düzenlendi.

Program sonunda Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Palyatif Bakım Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına emek ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek teşekkür belgelerini takdim etti. Ayrıca, ney dinletisini gerçekleştiren sanatçılara da teşekkür belgeleri sunuldu.

Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Gömeç, palyatif bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Palyatif Bakım Merkezimiz; onkoloji, kronik nörolojik hastalıklar, travmalar, kas-sinir sistemi hastalıkları, spinal kord yaralanmaları ve malnütrisyon gibi nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan hastalara multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunmaktadır. Hekim, hemşire, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, manevi destek uzmanı ve klinik destek personelinden oluşan ekibimiz, hasta yakınlarını da sürece aktif olarak dahil ederek bütüncül bir bakım hizmeti sağlamaktadır.”

Doç. Dr. Gömeç, palyatif bakım hizmetlerinin aynı özveri ve hassasiyetle sürdürüleceğini belirterek, “Tüm hastalarımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi