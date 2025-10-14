Devam Danışmanlık’ın Ankara eğitmeni ve Çorumlu hemşehrimiz Yasemin Yanar Karameşe, programın içeriği ve amacına ilişkin bilgiler verdi. Karameşe, yaratıcı dramanın çocukların gelişiminde bütüncül bir destek sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Drama, çocuklarda duyguyu, düşünceyi ve olayları doğaçlama ile rol oynama teknikleri üzerinden işler. Bu yöntem, tüm gelişim alanlarını olumlu yönde destekler ve öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasına katkı sağlar. Çocukların eleştirel düşünme, özgürce kendini ifade etme, iş birliği yapma, olaylara çok yönlü bakabilme ve hoşgörülü bir kişilik geliştirmesine yardımcı olur.”

Yaratıcı dramanın sadece çocuklar için değil, eğitim alanında çalışan herkes için önemli bir öğrenme yöntemi olduğuna dikkat çeken Karameşe, “Programın hedefleri arasında eleştirel düşünme, iletişim becerileri, empati, problem çözme, sosyal gelişim ve aktif dinleme gibi yetkinliklerin kazandırılması yer alıyor.

Yaratıcı Drama Sertifika Programı’na öğretmenler, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, eğitimciler, tiyatro ile ilgilenen kişiler ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabiliyor.

Programa katılmak isteyenler, 0553 228 19 58 numaralı telefondan ya da www.devamdanismanlik.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ