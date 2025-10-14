Çorum’da 17 yaşındaki Efe Yaşar Şengüzel’den haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, genç Efe Yaşar Şengüzel en son Yunus Emre Parkı civarında görüldü. Ailesi ve yakınları, Efe’ye ulaşamayınca endişelenerek durumu Emniyet güçlerine bildirdi.

Kayıp gencin bulunabilmesi için çevrede arama çalışmaları sürerken, ailesi gören ya da yerini bilenlerin 0 (541) 819 22 27 (WhatsApp) veya 0 (542) 602 60 07 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşmalarını önemle rica etti.

Aile, Efe’nin bir an önce bulunabilmesi için vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi.